Президент ответил на вопрос об участии в выборах

Порошенко заявил, что его не беспокоят рейтинги. Фото: uifuture.org

Нынешний президент Петр Порошенко считает, что сейчас неуместное время для объявления о намерении участвовать в выборах главы государства в марте 2019 года.

Об этом он сказал на пресс-конференции 16 декабря.

"Сейчас не готов. У нас нет избирательной кампании. И неужели вы считаете, что сейчас, после томоса, - это то место, где я должен это объявлять? Если будет такое решение, то это будет отдельный случай", - ответил Порошенко.

Кроме того, он заявил о готовности поддержать более достойного кандидата и помогать ему.

"Что касается негативных рейтингов доверия: к сожалению, сейчас в Украине нет ни одного политика, который бы не имел негативного рейтинга... Если бы я во время своей президентской каденции беспокоился только о рейтингах, то ничего не делал бы", - добавил президент.

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31 декабря в Украине начнется официальная президентская избирательная кампания. Сами выборы состоятся 31 марта. Уже сейчас о намерении принять участие в выборах президента заявили 28 человек. Больше всего кандидатов в президенты было на выборах 2004-го - 26. Меньше всего 1991-го - 6.