Президент не заметил митинга горняков в его родном Кривом Роге

СМИ сообщали о митинге горняков в Кривом Роге, но глава государства не уделил внимания этому событию

В то время, когда президент Украины Владимир Зеленский давал пресс-конференцию, в его родном Кривом Роге проходил митинг горняков.

Об этом сообщили в ряде СМИ, но сам глава государства не уделил внимание данному событию.

Более того, на вопрос журналиста о законопроекте №1210, который предлагает сделать стоимость добычи железной руды в Украине почти в 10 раз выше, чем в РФ, и который по сути и стал причиной выхода горняков на митинг, Зеленский ответил — что не знаком с данной проблемой.

Как сообщил глава федерации металлургов Украины Сергей Беленький, данный факт может свидетельствовать о том, что президента изолируют от информации по законопроекту №1210. Ведь он удивился, что такой закон существует.

"Этот законопроект внесен в Верховную Раду депутатами от "Слуги народа"?" — поинтересовался президент, услышав о повышении налогов на руду в десять раз в сравнении с соседними странами. А получив утвердительный ответ, заявил: "Мы разберемся в этом. Посмотрим на законопроект".

Как сообщалось, 10 октября в Кривом Роге более 300 работников городских промышленных предприятий вышли на акцию протеста. Сотрудники "АрселорМиттал Кривой Рог", ЦГОКа, ЮГОКа, ИНГОКа, СевГОКа собрались на митинг перед зданием исполкома горсовета, передавало местное издание "Первый криворожский".