Президент Германии посетит Украину с рабочим визитом

Во время визита Штайнмайера будет сопровождать жена. Фото: Reuters

Украину с рабочим визитом 6 октября посетит федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он прилетит в Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского, сообщает официальное ведомство федерального президента.

"Федеральный президент Штайнмайер с первой леди ФРГ Эльке Бюденбендер примут участие в мероприятии к 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру", - говорится в сообщении.

Помимо церемонии в Мемориальном центре Холокоста состоятся также дискуссии с участниками мероприятия.

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В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел со Штайнмайером встречу в рамках визита в Германию. Собеседники уделили внимание ситуации безопасности на Востоке Украины и стремлению Украины стать членом ЕС и НАТО. Обсудили прогресс ключевых реформ в Украине, в частности реформу судопроизводства и борьбу с коррупцией.