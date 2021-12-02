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четверг, 02 декабря 2021 18:28

Президент должен ветировать закон 5600 - "УДАР Виталия Кличко"

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Президент должен ветировать закон 5600 - &quot;УДАР Виталия Кличко&quot;
Стимулы для развития, а не усиления налогового давления, - "УДАР Виталия Кличко" считает, что президент должен ветировать закон 5600. Фото: facebook.com/Artur.Palatnyi

В законопроекте №5600 осталось много норм, которые значительно усложнят жизнь предпринимателей и всех украинцев. "УДАР Виталия Кличко" настаивает, что он должен быть ветирован президентом.

Об этом заявил руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"УДАР Виталия Кличко" настаивает: этот закон должен быть ветирован президентом. А власть должна начать широкий общественный диалог с представителями малого и среднего предпринимательства. Приоритетом для власти должно стать создание дополнительных стимулов развития, а не усиление налогового давления на предпринимателей", – заявил Палатный.

Он отметил: несмотря на то, что ряд скандальных норм были исключены из проекта до второго чтения, однако в нем до сих пор остаются положения, которые усиливают давление на бизнес и всех украинцев. В частности, фермер или владелец участка должны платить государству минимум 5% стоимости земли, независимо от того, получили ли прибыль. Крестьяне вынуждены будут платить 18% налога на доходы за продажу продуктов, выращенных в своем огороде возле дома, если получат от этого более 78 тыс. грн. Каждый должен платить 18% НДФЛ с продажи второй и третьей квартиры за год и т.д.

"Власть забывает, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет, по разным оценкам, от 49 до 55%, а с учетом работников – более 60%. Усиление фискального давления ни в коем случае не приведет к увеличению ВВП и развитию экономики", - подчеркнул Палатный.

"УДАР Виталия Кличко" в экономической программе партии сформулировал предложения, как поддержать бизнес и оживить экономику, отметил Палатный. В частности, УДАР предлагает установить равные налоговые правила для всех, без льгот для крупного бизнеса. Усовершенствовать антимонопольное законодательство и наладить эффективную работу АМКУ без учета "особых интересов крупного бизнеса". Завершить судебную реформу и четко соблюдать обязательства перед иностранными инвесторами.

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