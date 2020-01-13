Президент Чехии все же поедет на 9 мая в Москву

Президент Чехии Милош Земан поедет в Москву на празднование 75-летия победы СССР во Второй мировой войне. Фото: Еспресо TV

Президент Чехии Милош Земан поедет в Москву на празднование 75-летия победы СССР во Второй мировой войне.

До этого он утверждал, что не намерен ехать в РФ на празднование Дня Победы 9 мая из-за позиции Москвы относительно Пражской весны, пишет Эспрессо.

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В ходе визита он намерен пожаловаться на сотрудника МИД РФ, критиковавшего введение Дня памяти оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора 21 августа 1968 года.

27 декабря Земан назвал "абсолютной наглостью" комментарий российского МИД по поводу этой памятной даты, заявив, что рассматривает возможность отмены своего визита в Москву. МИД РФ тогда "выразил разочарование". 30 декабря президент Чехии получил телеграмму Путина с новогодним поздравлением.