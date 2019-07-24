Претендентов на премьерство больше, чем говорят СМИ - советник Зеленского

Кандидатов на пост премьер-министра Украины значительно больше. Фото: st2.depositphotos.com

Количество кандидатов на должность премьер-министра намного больше, чем обсуждается в СМИ.

Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.

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"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, которая следует даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - отметил Устенко.

Премьер-министром станет человек из окружения президента Владимира Зеленского, которого поддержат западные партнеры. Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Руслан Бортник.