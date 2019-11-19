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вторник, 19 ноября 2019 12:15

Преступление - это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Геруса и Ляшко - нардеп

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Преступление – это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Андрея Геруса и Олега Ляшко. Об этом написал народный депутат, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя рассмотрение судом ходатайства прокуратуры об избрании Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Ничего трагического в ВИП-зале Борисполя не произошло, а ваше наглое и дерзкое пренебрежение регламентом, манипуляции и прямой обман в ходе рассмотрения вашей "эпохальной" правки - является само по себе преступлением и вызвало бурю эмоций не только у господина Ляшко, а и у тысяч адекватных и патриотичных украинцев", - написал он, обращаясь к Герусу.

Он призвал Геруса не опускать "ниже плинтуса" свой авторитет как руководителя комитета и начинающего политика.

"Найдите в себе силы не вестись на указания ваших "старших товарищей", которые ведут свои большие финансовые баталии со своими конкурентами...", - отметил нардеп.

Он также отметил, что проконсультировался с юристами и они не подтвердили уверенность Геруса в юридической квалификации инцидента, который произошел между ним и Ляшко.

 

Ранее Кучеренко заявлял, что Герус не имеет морального права быть председателем комитета и должен быть уволен с должности, поскольку якобы лоббирует интересы олигархов.

Напомним, 18 ноября Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" Ляшко подрался с депутатом Герусом, обвинив его в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен из-за внесенной депутатом поправке к закону.

РБК-Україна
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Дата
19
ноября

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