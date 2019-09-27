Пресс-секретарь Зеленского: Журналист сам бросался

Пресс-секретарь Зеленского заявляет, что виноват журналист.

Журналист Сергей Андрушко сам бросался. Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она вспомнила о США.

"В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Ибо личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, прикидываясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - заявила Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала.

Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - написала она.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель и его охрана препятствовали журналисту Сергею Андрушко, когда тот хотел задать вопрос главе государства и руководителю Офиса президента Андрею Богдану. Это показали на видео в сюжете программы "Схемы: Коррупция в деталях" на "Радио Свобода"