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четверг, 26 сентября 2019 23:53

Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста

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Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь президента препятствовала работе журналиста. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель и его охрана препятствовали журналисту Сергею Андрушко, когда тот хотел задать вопрос главе государства и руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Это показали на видео в сюжете программы "Схемы: Коррупция в деталях" на "Радіо Свобода"

Журналист хотел спросить у Зелеського, имеет ли значение для него то, что Богдан получил звание заслуженного юриста Украины за то, что на самом деле не происходило.

Речь идет о том, что Богдан получил звание за возвращение "Никопольского завода ферросплавов" в государственную собственность. Журналисты утверждают, что завод государство себе не вернуло.

"Кто может объяснить в какой цивилизованного стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первым лицам! Это как називаться?! Свобода слова?!

Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с "новой страны", - написал в Facebook коллега Андрушко, журналист Михаил Ткач.

"Юлия Мендель ведет себя, как скот", - также написал в сети журналист Сергей Гришин.

Кроме того журналисты напомнили, что Богдан был одним из членов делегации правительства Азарова, которая летала в Россию в 2013 году перед днем до объявления о прекращении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

За препятствование законной профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность. Наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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Юлия Мендель работает пресс-секретарем президента с июня 2019 года. До этого сама была журналистом.

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