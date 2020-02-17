Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель начала писать сообщения в Facebook на русском языке.

Сообщение появилось на странице пресс-секретаря главы государства в понедельник.

В комментариях Мендель заявила, что ей "странно", когда ее спрашивают, почему она написала на русском. И объяснила тем, что статья Deutsche welle написана на русском.

Между тем журналист Татьяна Мыкытенко опубликовала украиноязычную версию статьи.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" публиковали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.