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понедельник, 17 февраля 2020 13:34

Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась

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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель начала писать сообщения в Facebook на русском языке.

Сообщение появилось на странице пресс-секретаря главы государства в понедельник.

 

В комментариях Мендель заявила, что ей "странно", когда ее спрашивают, почему она написала на русском. И объяснила тем, что статья Deutsche welle написана на русском.

 

Между тем журналист Татьяна Мыкытенко опубликовала украиноязычную версию статьи.

 

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" публиковали полное видео, на котором Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.

На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.

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