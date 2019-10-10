Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн

Зеленский будет 10 часов отвечать на вопросы. Фото: ОП

Сегодня состоится пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства весь день будет отвечать на вопросы журналистов. На встречу аккредитовались более 300 представителей СМИ, сообщает Офис президента.

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Старт пресс-марафона запланирован на 10:00. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Facebook, что встреча с журналистами будет длиться около 10 часов. Она заявила, что аккредитацию не получили журналисты, которые предоставляли от редакции больше людей, чем было обусловлено требованиями пресс-службы, у которых не было удостоверение журналиста и обратившиеся после окончания срока аккредитации.

Пресс-конференция с Владимиром Зеленским была анонсирована сразу после объявления результатов экзит-полов на выборах 21 апреля.

Тогда новоизбранный президент пообещал рассказать о своих планах на посту главы государства. Эта встреча с журналистами не состоялась. У президента пообещали провести пресс-конференцию на 100 дней президентства. Эта пресс-конференция также не состоялась. Интервью провел народный артист Украины, актер из сериала "Слуга народа" Стас Боклан.

Актер Владимир Зеленский заявил об участии в выборах президента Украины в эфире новогоднего выпуска "Вечернего квартала", за минуту до 2019-го. Слухи о его желании стать главой государства ходили с осени 2017-го.

В ходе предвыборной кампании Зеленский лидировал в рейтингах. В первом туре он получил наибольшую поддержку среди 39 кандидатов. Во второй тур вышел он и пятый президент Петр Порошенко.

Между турами прошли дебаты Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский".

21 апреля во втором туре выборов за Зеленского проголосовало большинство во всех областях, кроме Львовской. Порошенко признал поражение, но продолжил политическую деятельность.

Во время предвыборной кампании Зеленский почти не встречался с медиа.

Пресс-марафон для журналистов пройдет в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева. Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.