Преследование Порошенко имеют все признаки спецоперации Кремля - адвокат Головань

Адвокат Игорь Головань: "Попытка судьи Вовка преследовать Порошенко и его соратников имеет все признаки спецоперации Кремля". Фото: Главком

В Окружном административном суде Киева создана преступная организация, и это уже установлено Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом в эфире "Прямого" рассказал адвокат пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань.

"С самого начала, с мая прошлого года для нас было очевидно и понятно, что это не какая-то там персональная операция какого-то персонажа по фамилии Портнов. Мы всегда говорили, что это спланированная акция, которая, очевидно, направлена ​​на продвижение интересов страны-агрессора. И сейчас просто потихоньку все это открывается, открывается и открывается. И когда мы увидели опубликованные Национальным антикоррупционным бюро очередные записи, но я обращаю внимание, что власть очень активно комментирует и реагирует на одни вещи, и совершенно никак не комментирует и не реагирует на подобные вещи ... А мы уже видим, что, как и предыдущие опубликованные записи, пытаются как-то замести веничком под коврик и скрыть, мусор из избы не выносить ", - напомнил он.

"Но из того, что было опубликовано, мы видим четкую синхронизацию. Если мы говорим об, например, истории с назначением членов Высшего совета правосудия, мы видим, как одновременно работают, согласно записям, судьи Окружного административного суда и скоординировано по тем же поводам и в том же направлении, А направлено это на установление контроля над Высшим советом правосудия, действует в соответствии господин Портнов с его заявлениями. И в соответствии с этим год ГБР расследует, допрашивая десятки, а в некоторых случаях даже сотни людей, тратя колоссальные миллионы государственных средств налогоплательщиков. И все это не удалось не потому, что они не хотели, а потому, что, во-первых, Петр Порошенко ничего незаконного не совершал. Во-вторых, мы все же как-то пытались защитить право и правду ", - подчеркнул Головань.

"И теперь мы видим, как все это открылось, и как НАБУ уже поставило точки над" и "и назвал это, что имеет место создание преступной организации, о чем мы тоже с самого начала говорили, что это скоординированная деятельность крупной группировки, которая руководствуется и координируется государством-агрессором ", - уверен адвокат пятого президента.

Напомним, по мнению журналиста Юрия Бутусова, президент Владимир Зеленский хочет взять под контроль ОАСК, поэтому генпрокурор Ирина Венедиктова "сливает" дело судьи Павла Вовка.