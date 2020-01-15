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среда, 15 января 2020 09:01

Премии больше оклада: обнародовали зарплаты в Минобразования

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Премии больше оклада: обнародовали зарплаты в Минобразования
В декабре у руководства Министерства образования и науки существенно выросли зарплаты. Фото: Укринформ

В декабре у руководства Министерства образования и науки существенно выросли зарплаты. К окладам добавились суммы надбавок за интенсивность, в условиях режимных ограничений, премии.

Министр Анна Новосад получила 111 тыс. 421 грн. Ее оклад – 12 тыс. 190 грн (столько же за интенсивность), за выслугу лет – 1828 грн (столько же за работу в условиях режимных ограничений), премия за декабрь – 32 тыс. грн (столько же за октябрь и ноябрь), зарплата за время командировок – 7 тыс. 869 грн, оплата за дни отпуска – 5924 грн, индексация – 579 грн. Об этом говорится в ответе Минобразования на запрос издания "Слово и дело".

Первый заместитель министра Юрий Полюхович получил 42 тыс. 727 грн. В эту сумму вошли 13 тыс. 571 грн оклада (столько же за интенсивность работы), 20,5 тыс. грн премии за декабрь, 4742 грн оплаты за дни командировки, 688 грн индексации.

Заместителю министра Егору Стадному выплатили по итогам месяца 42 тыс. 581 грн. Из них оклад – 11 тыс. 333 грн (столько же за интенсивность работы), премия за декабрь – 22 тыс. грн, оплата за дни командировки – 7613 грн, индексация – 616 грн.

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Зарплата замминистра Любомиры Мандзий составила 47 тыс. 298 грн: оклад – 13 тыс. 333 грн (столько же за интенсивность работы), за выслугу лет – 6666 грн, премия за декабрь – 22 тыс. грн, оплата за дни командировки – 2697 грн , индексация – 724 грн.

Заместитель министра Петр Коржевский получил в декабре 61 тыс. 375 грн. Оклад – 10 тыс. 666 грн (столько же за интенсивность работы), за выслугу лет – 4480 грн, за работу в условиях режимных ограничений – 1,6 тыс. грн, премия за декабрь – 21 тыс. грн, оплата за дни командировки – 13 тыс. 249 грн, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 14 тыс. грн, индексация – 580 грн.

Заместителю министра Максиму Ярмистому выплатили 45 тыс. 531 грн: оклад – 13 тыс. 333 грн (столько же за интенсивность работы), за выслугу лет – 3,6 тыс. грн, за работу в условиях режимных ограничений – 2 тыс. грн, премия за декабрь – 21 тыс. грн, оплата за дни командировки – 2569 грн, индексация – 724 грн.

Заместитель министра Светлана Даниленко заработала 47 тыс. 383 грн. Оклад – 14 тыс. грн (столько же за интенсивность работы), за выслугу лет – 7 тыс. грн, за работу в условиях режимных ограничений – 2,1 тыс.грн, премия за декабрь – 21 тыс. грн, индексация – 760 грн .

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил выплату высоких зарплат членам правительства. Говорит, что таким образом борются с коррупцией. Мол, получая высокие зарплаты, чиновники не будут воровать.

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