Премьер-министр Израиля Нетаньяху рассказал о цели визита в Киев

Нетаньяху рассказал о чем будет общаться с Зеленским. Фото: ТСН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал во время своего визита в Киев обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским экономическое сотрудничество между государствами.

"Сотни тысяч граждан Израиля – репатриантов из Украины, представляют собой живую связь между двумя государствами, и наши отношения крепнут. Я буду говорить с президентом о создании зоны свободной торговли, о пенсионном соглашении и о многих других вопросах, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между двумя государствами", – сказал глава правительства Израиля перед вылетом в Киев, сообщает Радіо Свобода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в украинскую столицу 18 августа. Он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и принять участие в церемонии памяти погибших в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

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Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли в начале 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ 11 июля. Годовой товарооборот между странами составляет 1,34 миллиарда долларов.