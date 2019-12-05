Представительница молодежного грузинского клуба рассказала, чего хочет Путин

По словам Тавадзе, Путин хочет доминировать в мире. Фото: gdb.rferl.org

Все действия президента России Владимира Путина направлены на то, чтоби стать главным лидером в мире.

Путин стремится к глобальному доминированию, он хочет быть основным лидером, сказала представительница Fukuyama Democracy Frontline Centre Youth Club (Грузия) Ана Тавадзе во время Форума Безопасности во Львове.

По ее словам, поэтому Украина и Грузия должни объяснять иностранным партнерам, что действия России в наших странах несут угрозу и другим странам мира. После агрессии против Грузии и Украины, впоследствии Россия начала вмешиваться в выборы в США и Францию, проводить спецоперации в Великобритании и других странах Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол призывает быть реалистами касательно отношений с Россией

"Он использует нас как свои ресурсы, чтобы и дальше продвигать свою повестку дня и свои разрушительные инструменты, такие как дезинформация, влиятельные институты, такие как церковь и так далее", - подчеркнула Тавадзе.

Она считает, что для противодействия России, необходимо развивать глобальный диалог, объяснять реальность угроз, привлекать в политику активную молодежь, которая умеет анализировать и полемизировать, чтобы в перспективе разработать глобальные ответы на этот вызов.

Перед встречей в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский будет говорить с глазу на глаз с российским лидером Владимиром Путиным. "Нормандский саммит начнется с двухсторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным.