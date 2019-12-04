Зеленский перед "Нормандией" поговорит с Путиным тет-а-тет – нардеп

Фото: president.gov.ua

Перед встречей в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский будет говорить с глазу на глаз с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Нормандский саммит начнется с двухсторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным.

То есть, вначале пройдут переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным, и только после них будет уже общая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России", - написал Гончаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандская встреча". Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука сделали совместное заявление

Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - запланирована на 9 декабря. Президент Владимир Зеленский надеется, что результатом встречи, среди прочего, станет возвращение украинских пленных из российского заключения.