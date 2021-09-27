Представители местного самоуправления Волыни собрались на объединительной встрече партии "За майбутнє"

В Луцке состоялась объединительная встреча представителей местного самоуправления и народных депутатов партии "За майбутнє"

Объединительная встреча представителей местного самоуправления Волынской области при участии народных депутатов и лидера ПП "За майбутнє" Игоря Палицы состоялась 25 сентября в г. Луцк.

Во время мероприятия на примере конкретных областей обсудили практические аспекты реформы децентрализации и положительный опыт механизмов перехода от депрессивной к успешной общине.

"Безусловно, децентрализация существенно усилила возможности и роль общин в жизни страны. Но ее темпы внедрения в каждой области разные. Многое зависит от местного самоуправления, поэтому именно на местном уровне нужно объединяться и реализовывать важные для территорий проекты. Яркий пример успешной децентрализации - Волынская область. Сегодня Луцк занимает второе место в списке самых комфортных городов Украины. Это является результатом работы местной власти, большинство которой составляют представители партии "За майбутнє", - сказал народный депутат, лидер партии Палица.

В Луцке состоялась объединительная встреча представителей местного самоуправления и народных депутатов партии "За майбутнє"

Также участники объединительной встречи поделились собственным опытом и проблемами, с которыми столкнулись в рамках децентрализации. А еще - разобрали практические кейсы и сформировали следующие шаги в своей деятельности. Один из них - требование к правительству расширить полномочия общин и передать финансовые ресурсы на места.

"Для развития общин финансы играют основную роль. Они так и не получили финансовую свободу, поэтому децентрализация в этом направлении не завершена, хотя и является одной из самых успешных реформ в стране. На местном уровне должны решаться вопросы об установлении местных налогов и ставок по ним, о недрах и полезных ископаемых, о судьбе лесов. Предприятия, работающие на территории общины, должны быть там зарегистрированы и платить налоги в местные бюджеты. При таком хозяйственном подходе найдутся новые возможности для развития", - отмечают в партии "За майбутнє".

Как было отмечено во время объединительной встречи, территории остаются депрессивными из-за отсутствия стимулов для развития и невозможности самостоятельно преодолеть кризис. Поэтому партия "За майбутнє" будет продолжать помогать общинам определять приоритетные направления их экономического развития и привлекать инвесторов к реализации проектов.

В Луцке состоялась объединительная встреча представителей местного самоуправления и народных депутатов партии "За майбутнє"