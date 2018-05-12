Представитель Госдепа США собирается приехать в Донбасс

Волкер собирается в Украину. Фото: ТСН

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер снова собирается посетить Донбасс.

Волкер отметил, что его визит в Украину состоится на следующей неделе, пишет Народная Правда.

"На следующей неделе я посещу восток Украины, чтобы увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе в Донбассе", - сообщил Волкер.

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Страны "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке украинского варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе. Кроме того, они выступили с осуждением действий РФ.