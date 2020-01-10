Председателя Тростянецкой ОТО обыскали по подозрению в получении неправомерной выгоды

В поселковом совете Тростянецкой ОТО проводились обыски у должностных лиц

Вчера, 9 января 2020 года, с самого утра в поселковом совете Тростянецкой ОТО Винницкой области проводились обыски у должностных лиц, в частности, председателя общины Людмилы Червонецкой и главного бухгалтера.

Людмила Червонецкая

Об этом сообщает Vlasno.info ссылаясь на информацию от местных жителей.

Люди отмечают, что обыски прошли в поселковом совете, а также дома у председателя ОТО и бухгалтера. Кроме того, у них были изъяты телефоны. Всего работало около 7 групп правоохранителей.

Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская отмечает, что обыски проводились в рамках уголовного производства по статье 368 Уголовного кодекса Украины: "В этой статье речь идет о получении неправомерной выгоды, - говорит она. - Обыски в админздании и жилых помещениях фигурантов дела проводили представители управления стратегических расследований в Винницкой области и Главного управления Нацполиции в Винницкой области".

Источники издания сообщают, что дело касается присвоения, как минимум, 2 миллионов гривен из бюджета общины. Кроме того, это не все фигуранты по делу, правоохранители также отрабатывают нарушения и по другим статьям Уголовного кодекса Украины, а также готовятся к обыскам и подозрениям в отношении ряда "общественных активистов" и других лиц.

Ранее Vlasno.info сообщали, что председатель Тростянецкой ОТО систематически не экономит на закупках и нарушает законы. В свою очередь, представители движения "Дозорро", специализирующихся на мониторинге за соблюдением закупок по всей стране, заявляли, что в Винницкой области Тростянецкий поселковый совет оказался лидером нарушений по тендерным закупкам.