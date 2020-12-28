Председателя КС подозревают в подкупе. Прокуратура обратилась к Зеленскому

Тупицкий назначался судьей КС при президентстве Януковича. Фото: sud.ua

Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Об этом пишет "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Из-за того, что Тупицкому инкриминируют совершение нетяжкого преступления, меру пресечения избирать не планируют.

Председателя КС подозревают в том, что в корыстных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда повлиял на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа. Чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил ложные показания.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что Тупицкий трижды в течение 2018-2019 гг. давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания в уголовном производстве о завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

Председателю КС направили уведомление о подозрении почте. Из-за его неявки в понедельник на допрос.

Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на 2 месяца.

Дополняется.