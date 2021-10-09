Председателя Государственной регуляторной службы Кучера просят объясниться по поводу криптовалюты в декларации

Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер задекларировал биткоин на сумму более 13,1 млн грн. Фото: ГлФото: Главком

Председателя Государственной регуляторной службы Алексея Кучера в шестой раз вызывают в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

"После проведения полной проверки деклараций за 2019 и 2020 Алексея Кучера, которые он подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации, НАПК выявило недостоверные сведения о владении криптовалютой на сумму более 13,1 млн грн", - заявили в ведомстве.

В декларации Кучер указал, что владеет Bitcoin на 13,1 млн грн, при этом не смог предоставить доказательства наличия криптовалюты, хотя Bitcoin имеет публичный адрес (PublicAddress), который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу.

По данным налоговой службы, общий доход Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет менее 1 млн грн (всего 880 682,56 грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада легализовала криптовалюту в Украине

Результаты проверки декларации Кучера 2020 года были переданы в Национальное антикоррупционное бюро. Однако из-за решения Конституционного Суда Украины привлечь к уголовной ответственности за недостоверные сведения в декларации за 2019 невозможно.

"В тоже время за внесение недостоверных сведений более чем на 227 тыс. грн предусмотрена административная ответственность. Именно поэтому НАПК уже в шестой раз приглашает для дачи объяснений главу ГРС", - заявили в ведомстве.

Чиновника приглашают прибыть в НАПК "в любое удобное время в течение рабочего дня 11 октября".

Кучер еще ни разу не откликнулся на приглашение. Поэтому НАПК направило письмо в Кабинет министров и Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы с просьбой посодействовать прибытию должностного лица.

За 2020 год госслужащие задекларировали 46 351 биткоин, что в гривневом эквиваленте составляет 75 млрд грн. Кампания декларирования имущественного положения завершилась 31 марта. Декларации сдали 791 872 чиновника, из них 652 зарегистрировали биткоины. Наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в местных советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.