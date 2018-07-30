Председатель обладминистрации сравнил избирателей, которые берут "гречку", с животными

Выборы еще не начались, а людей уже понемногу подкармливают, говорит председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Фото: farwater.net

Избиратели, которые берут от политиков продуктовые наборы, похожи на животных.

Об этом заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в интервью "Апостроф"

Он рассказал, как народный депутат из "Воли народа" Сергей Шахов раздает людям в регионе сахар, что подают так, будто люди голодают.

"Если депутат хочет помочь вставить окна в саду - пусть приезжает и вставляет. Если хочет военным помочь - пожалуйста. Но если он хочет через каналы и газеты гадить здесь, то этого делать не нужно. Из-за этого мы несем имиджевые потери. И когда Шахов раздает здесь сахар жителям, то на той территории это подают так, что якобы нам есть нечего. И это не имиджевые потери Шахова или Луганской области. Это потери всей страны. И если мы хотим, чтобы у нас заработали законы, нам нужно перестать брать этот сахар", - заявил чиновник.

Если побежим за гречкой и сахаром на следующих выборах, будем падать еще ниже

Он привел параллель с животными.

"Живя в лесу, я приручил своих зверей к режиму приема пищи. Как только стучал по ведру, они должны были сразу прибегать. В результате у них выработался рефлекс. Сегодня происходит то же самое и с людьми. Выборы еще не начались, но нас уже понемногу подкармливают. И как только нужно будет, все прибегут", - сказал председатель Луганской обладминистрации.

Политтехнологи по-хамски относятся к будущему украинцев, добавил чиновник.

"А рефлекс Павлова сейчас на нас срабатывает быстрее, чем на животных. Если побежим за гречкой и сахаром на следующих выборах, будем падать еще ниже", - резюмировал Гарбуз.

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Выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года.