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четверг, 07 октября 2021 11:14

Председатель фракции "Голос" готовится к увольнению

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Председатель фракции &quot;Голос&quot; готовится к увольнению
Голосование за снятие Железняка хотят поставить в пятницу, по данным СМИ. Фото: Александр Сенько

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагает, что в ближайшее время его снимут с должности.

Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает Цензор.нет

По словам Железняка, объединение "Справедливость" во фракции договорилось с властью, что они голосуют за закон о деолигархизации и снятии спикера и тогда произойдет замена председателя фракции "Голос".

"В кулуарах "слуги народа" прямо говорят, что есть такая договоренность между руководителем Офиса президента и Устиновой (глава объединения "Справедливость")", - сказал нардеп.

Голосование за снятие Железняка хотят поставить в пятницу, пишет "Телеграф"

"У него уже меньшинство - девять депутатов (из 20). Разумков его прикрывал, потому что они дружат. Но в пятницу спикером будет уже Руслан Стефанчук и он может поставить это на голосование", - рассказал собеседник издания.

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