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четверг, 07 октября 2021 10:26

Кроме "слуг": в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова

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Кроме &quot;слуг&quot;: в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова
Для решения нужно 226 голосов. Фото: iportal.rada.gov.ua

Во фракциях "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" будут голосовать за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. В "Европейской солидарности", ОПЗЖ - нет.

На вопрос журналистки "Радіо Свобода" в кулуарах "Вы будете голосовать за отставку Разумкова?" народный депутат из "ЕС" Олег Синютка ответил: "Участвовать в незаконных действиях не должен ни один народный депутат. Все, что можно было нарушить во время этой процедуры, сегодня нарушено".

Нардеп от "СН" Никита Потураев будет голосовать и назвал причину: "Это позиция Дмитрия Александровича относительно санкций СНБО против агентов российского влияния. Также публичное неприятие медийной реформы".

Также будет голосовать за отставку действующего спикера нардеп из фракции "Батькивщина" Антон Яценко. "Надо увольнять", - сказал Яценко.

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Об голосах во фракции за данное решение заявила и депутат от "Голоса" Кира Рудык.

"Попробуют дать (часть "Голоса". - Gazeta.ua) 11 голосов. Это связано с тем, чтобы затем новый спикер зачитал с трибуны письмо о нелегитимности снятия Ярослава Железняка с главы фракции. Это договоренность, которую они сделали с Офисом президента, чтобы получить власть во фракции", - рассказала Рудык.

В эфире телеканала "Дом" нардеп от ОПЗЖ Александр Качный заявил, что фракция не будет голосовать.

Для решения нужно 226 голосов.

Сегодня Верховная Рада рассматривает отзыв Разумкова с должности.

Среди кандидатов на спикера рассматривают Александра Корниенко и Руслана Стефанчука.

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