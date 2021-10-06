Отставка Разумкова: Раду будет вести Гетманцев

 
Ексклюзивы
1/5
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 693
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 954
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 936
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 513
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 585
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 999
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 603
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2709
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1548
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 225
Фото
Все фото
4
5
8
5
5
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
В Польше открыли памятник выдающемуся &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
&quot;Здесь депутаты живее, чем под куполом&quot; - Зеленский в Трускавце
"Здесь депутаты живее, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
Видео
Все видео
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 567
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1989
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 477
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8487
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
Просмотров: 315
Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
среда, 06 октября 2021 11:56

Отставка Разумкова: Раду будет вести Гетманцев

  Комментировать
Отставка Разумкова: Раду будет вести Гетманцев
На президентских выборах в 2019 году Гетманцев был экспертом штаба Зеленского по налоговой политике. Фото: censor.net

Народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев 7 октября будет вести заседание Верховной Рады, на котором будут рассматривать отставку спикера Дмитрия Разумкова.

За это проголосовали 239 депутатов.

Фракция "Слуга народа" дала 207 голосов "За", группы "Партия "За будущее" - 11, "Доверие"- 17, внефракционные - четыре.

Гетманцев будет председательствующим при рассмотрении вопроса об отзыве Разумкова с должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков снял журналистам ограничения на кулуары

Перед этим проводили рейтинговое голосование. На председателя также предлагали кандидатуры Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Александра Бакумова.

Гетманцев набрал 236 голосов, Лерос - 42, Гончаренко - 72, Бакумов - 118.

5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний.

Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Среди кандидатов на спикера рассматривают председателя партии "СН" Александра Корниенко и первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отставка Разумкова: Раду будет вести Гетманцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Первых грабителей поезда линчевали

Египтяне и сирийцы напали на Израиль

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 5895
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 5067
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 4428
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4311
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3951
Политика
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
4
 Просмотров: 315
Беленюк хочет продать золотую медаль
Беленюк хочет продать золотую медаль Просмотров: 297
Арахамия: В пятницу будут голосовать за нового председателя Рады
Арахамия: В пятницу будут голосовать за нового председателя Рады Просмотров: 423
Нападение на журналистов "Схем": у Зеленского выступили за отстранение руководителя Укрэксимбанка
Нападение на журналистов "Схем": у Зеленского выступили за отстранение руководителя Укрэксимбанка Просмотров: 288
Разумков снял журналистам ограничения на кулуары
Разумков снял журналистам ограничения на кулуары Просмотров: 342
Больше всего комментируют
36
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
"Слуги" сорвали согласительный совет, когда Порошенко поднял тему Pandora Papers
1
Саакашвили не хочет экстрадиции в Украину - адвокат
Голосов: 8484
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть