Отставка Разумкова: Раду будет вести Гетманцев

На президентских выборах в 2019 году Гетманцев был экспертом штаба Зеленского по налоговой политике. Фото: censor.net

Народный депутат от "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев 7 октября будет вести заседание Верховной Рады, на котором будут рассматривать отставку спикера Дмитрия Разумкова.

За это проголосовали 239 депутатов.

Фракция "Слуга народа" дала 207 голосов "За", группы "Партия "За будущее" - 11, "Доверие"- 17, внефракционные - четыре.

Гетманцев будет председательствующим при рассмотрении вопроса об отзыве Разумкова с должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков снял журналистам ограничения на кулуары

Перед этим проводили рейтинговое голосование. На председателя также предлагали кандидатуры Гео Лероса, Алексея Гончаренко и Александра Бакумова.

Гетманцев набрал 236 голосов, Лерос - 42, Гончаренко - 72, Бакумов - 118.

5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Среди кандидатов на спикера рассматривают председателя партии "СН" Александра Корниенко и первого вице-спикера Руслана Стефанчука.