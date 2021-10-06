Арахамия: В пятницу будут голосовать за нового председателя Рады

 
Ексклюзивы
1/5
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 567
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 846
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 927
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 495
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 576
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 990
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 603
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2709
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1548
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 225
Фото
Все фото
5
8
5
5
5
В Польше открыли памятник выдающемуся &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Телеведущая и Mrs. Universe баллотируется в Верховную Раду
Запад должен перестать пытаться &quot;не обижать Путина&quot; - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
Запад должен перестать пытаться "не обижать Путина" - Порошенко на сфере безопасности конференции в Швеции
&quot;Здесь депутаты живее, чем под куполом&quot; - Зеленский в Трускавце
"Здесь депутаты живее, чем под куполом" - Зеленский в Трускавце
В столице проходит &quot;Марш за Киев&quot;
В столице проходит "Марш за Киев"
Видео
Все видео
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
Киевлян напугали взрывы возле Верховной Рады
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Венедиктова "уловила запах" от фильма о Коломойского и Зеленского
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Просмотров: 432
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1980
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 477
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8478
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
05 октября 2021
Просмотров: 279
Мовний бар'єр
У березні цьогоріч Андрій Шевченко, тодішній головний тренер збірної України з футболу, провів пресконференцію. Почав її несподівано. ...
среда, 06 октября 2021 10:18

Арахамия: В пятницу будут голосовать за нового председателя Рады

  Комментировать
Арахамия: В пятницу будут голосовать за нового председателя Рады
"Вынуждены сегодня жить по кризисной повестке дня - законы не можем рассматривать", - сказал Арахамия.

Повестка дня Верховной Рады является нелегитимной, поскольку спикер Дмитрий Разумков не собрал согласительный совет.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах в среду.

"Мы вчера отстранили спикера за грубое нарушение регламента. Потому что не было утверждено порядка дня на согласительной сессии. И потом началось фактически то, что мы считаем нелегитимной повесткой дня.

Сегодня продолжается этот спектакль. Несмотря на то, что мы призвали господина голову созвать согласительный совет. Никто его не созывал. Как нас информируют окружение, его созвать никто не собирается ", - заявил депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков снял журналистам ограничения на кулуары

По словам Арахамии, рассчитывали что будет "консенсусом достигнут какой-то порядок дня, который вынесут в зал".

"К сожалению, учитывая то, что председатель не созывает такое заседание, мы вынуждены сегодня жить по кризисной повестке дня - законы не можем рассматривать. Вынужденны принимать постановления о переименовании, некоторые международные. Набрали все, что можем, чтобы Верховная Рада не простаивала.

И будем ждать завтрашнего дня, когда мы в конце концов уволим председателя. Придет новый председатель и тогда утвердит повестку дня", - сказал "слуга".

"Вероятнее всего в четверг после снятия будет вечером фракция. А потом в пятницу будет соответствующее голосование (за нового спикера. - Gazeta.ua)", - заявил Арахамия и сказал о "шорт-листе" кандидатов, в котором есть председатель партии "СН" Александр Корниенко и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Между тем в сессионном зале утром зарегистрировались 235 депутатов. Заседание ведет Стефанчук.

5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний.

Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Основным кандидатом на спикера "слуги" рассматривают Стефанчука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Арахамия: В пятницу будут голосовать за нового председателя Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Первых грабителей поезда линчевали

Египтяне и сирийцы напали на Израиль

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 5427
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 4779
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4293
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 4293
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3906
Политика
Нападение на журналистов "Схем": у Зеленского выступили за отстранение руководителя Укрэксимбанка
Нападение на журналистов "Схем": у Зеленского выступили за отстранение руководителя Укрэксимбанка Просмотров: 216
Разумков снял журналистам ограничения на кулуары
Разумков снял журналистам ограничения на кулуары Просмотров: 225
Разумков будет судиться за мандат
Разумков будет судиться за мандат Просмотров: 162
Кандидат в мэры Харькова снялся с выборов
Кандидат в мэры Харькова снялся с выборов Просмотров: 567
Bitcoin пока не разрешен. Зеленский ветировал закон о криптовалютах
Bitcoin пока не разрешен. Зеленский ветировал закон о криптовалютах Просмотров: 135
Больше всего комментируют
36
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
2
Разумкова удалили из чата "слуг"
1
"Выдали два пакета подписных листов. Чтобы наверняка" - Разумков
1
Закон Зеленского об олигархах: Разумков заявил о фальсификации
1
"Слуги" сорвали согласительный совет, когда Порошенко поднял тему Pandora Papers
Голосов: 8483
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть