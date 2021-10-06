Арахамия: В пятницу будут голосовать за нового председателя Рады

"Вынуждены сегодня жить по кризисной повестке дня - законы не можем рассматривать", - сказал Арахамия.

Повестка дня Верховной Рады является нелегитимной, поскольку спикер Дмитрий Разумков не собрал согласительный совет.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах в среду.

"Мы вчера отстранили спикера за грубое нарушение регламента. Потому что не было утверждено порядка дня на согласительной сессии. И потом началось фактически то, что мы считаем нелегитимной повесткой дня.

Сегодня продолжается этот спектакль. Несмотря на то, что мы призвали господина голову созвать согласительный совет. Никто его не созывал. Как нас информируют окружение, его созвать никто не собирается ", - заявил депутат.

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По словам Арахамии, рассчитывали что будет "консенсусом достигнут какой-то порядок дня, который вынесут в зал".

"К сожалению, учитывая то, что председатель не созывает такое заседание, мы вынуждены сегодня жить по кризисной повестке дня - законы не можем рассматривать. Вынужденны принимать постановления о переименовании, некоторые международные. Набрали все, что можем, чтобы Верховная Рада не простаивала.

И будем ждать завтрашнего дня, когда мы в конце концов уволим председателя. Придет новый председатель и тогда утвердит повестку дня", - сказал "слуга".

"Вероятнее всего в четверг после снятия будет вечером фракция. А потом в пятницу будет соответствующее голосование (за нового спикера. - Gazeta.ua)", - заявил Арахамия и сказал о "шорт-листе" кандидатов, в котором есть председатель партии "СН" Александр Корниенко и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Между тем в сессионном зале утром зарегистрировались 235 депутатов. Заседание ведет Стефанчук.

5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Основным кандидатом на спикера "слуги" рассматривают Стефанчука.