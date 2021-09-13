Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"

Правительство назначило Вадим Мельника председателем БЭБ 20 августа.

Вадим Мельник, который с августа этого года является председателем Бюро экономической безопасности, в своей научной диссертации рассматривает членство в СНГ как фактор дальнейшего развития Украины, и приводит экономическую стратегию России как положительный пример. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Тема диссертации, которую Мельник защитил в 2016-м - "Обеспечение экономической безопасности государства".

В научной работе он вспоминает о дальнейшем развитии Украины путем ее вхождения как равноправного члена к общепризнанным геополитических объединениям - среди которых указал СНГ, где главную роль играет Россия.

Для решения криминогенной ситуации в сфере экономики страны Мельник рекомендовал, в частности, обеспечить "плодотворное сотрудничество с правоохранительными и другими компетентными органами зарубежных стран, в первую очередь государств - участников СНГ".

В научной работе нынешний председатель БЭБ опирался на многочисленные российские источники.

Размышляя о стратегии государства, он ссылался, например, на "Государственную стратегию" экономической безопасности Российской Федерации"; приводил диссертацию под названием "Деятельность органов внутренних дел по материалам Приволжского Федерального округа РФ"; опирался на диссертацию о "Правовых и организационных аспектах деятельности и таможенных органов РФ".

В период, когда Мельник защитил диссертацию, он работал начальником Главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В партии Зеленского написали хвалебную оду диктатору Лукашенко

Журналисты поинтересовались у него, почему после оккупации Крыма и начала войны на Востоке Украины в научной работе он поставил вопрос о вхождении государства как "равноправного члена в такое объединение, как СНГ".

Мельник ответил: "Я не вспомню конкретно, в каком контексте эта фраза, но необходимо учитывать экономические связи. Чтобы обеспечить экономическую безопасность, надо чтобы национальная экономика четко и устойчиво работала".

На уточнение, действительно ли он считал в 2016-м, что Украине нужно быть частью СНГ, председатель БЭБ заявил: "Никоим образом нет. Украина - это независимое государство. Никоим образом оно не может быть в СНГ. Четко не припомню, что я имел в виду. Поэтому если можно - не делайте из меня врага государства".

В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в уставных органах СНГ. 20 августа 2021-го Кабинет министров назначил Мельника председателем Бюро экономической безопасности.