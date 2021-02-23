Правоохранители начали задерживать активистов возле Офиса президента

Возле Офиса президента правоохранители начали задерживать активистов, которые вышли на акцию в поддержку Сергея Стерненко.

Известно о 11 задержанных, их повезли в Печерский райотдел. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook.

Как отмечается, активистов задерживают без всяких оснований.

"Какой-то срочник начал фигачить по голове. Я вообще их не трогал и снежки убирал, чтобы в шею не западали. Теперь, сначала посадили в маленькую камеру автозака на двоих, теперь и индивидуальную", - написал один из задержанных в Facebook.

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В Киеве возле Офиса президента проходит акция протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам заключения. В ОП собралось несколько тысяч радикально настроенных активистов.