Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист

На высших эшелонах власти коррупции действительно уменьшилось, говорит эксперт.

Ожидания касательно правительства с премьер-министром Алексеем Гончаруком сохраняются.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший заместитель председателя Нацбанка Александр Савченко.

"Правительство будет пересматривать пятилетние прогнозы темпов экономического роста. Обещали же 40%, а это примерно 7% в год. Такой цифры можно достичь от реальных экономических реформ. Получается, реформы будут косметические, а рост - вдвое меньше, 20%.

Ожидания в отношении правительства Гончарука сохраняются. Шесть месяцев - маленький срок, чтобы показать достижения. Но достаточный, чтобы сделать намеки. Инвесторы ждут, какой все же будет экономическая политика. Пока вырисовывается статус-кво, то что до сих пор. Зависимость от конъюнктуры рынка. Благоприятная - что-то растет, нет - падает. А самой политики не видно.

3-3,5% роста - это поражение для страны. Надо гораздо больше. Заимствования под 10% слишком высокое, когда инфляция 3%. Ставку облигаций внутреннего государственного займа и рефинансирование надо уменьшить в два раза.

Должна быть настоящая работа, которую могут выполнить только идейные профессионалы, настроенные на популярные и непопулярные реформы

Экономика находится в полустагнации. Радикальных изменений нужно очень много. Изменить монетарную политику, запустить кредитные механизмы, уменьшить налогообложение, сократить государственные расходы на чиновников, разбить монополии, связанные с олигархами. Чтобы на всех рынках честно заработала конкуренция. Работать с Международной финансовой корпорацией, Европейским банком на открытие кредитных линий для малого бизнеса. Должна быть настоящая работа, которую могут выполнить только идейные профессионалы, настроены на популярные и непопулярные реформы.

Гончарук будто бы положительно настроен, но понимания сложности и приоритетов пока не хватает. Возможно, через месяц-другой все схватит. Он - умный. Но нужен не только он, но еще с десяток таких. Чтобы запустить реальный рост - 7, 8, 9%.

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Правительство находится в зависимости от Нацбанка, который держит завышенную учетную ставку, тормозит кредитование бизнеса и граждан.

Так, на высших эшелонах власти коррупция существенно уменьшилась, ее не видно на уровне президента, премьера или генпрокурора. А вот на низшем и среднем она зашкаливает. Там, где бизнес сталкивается с чиновниками, разрешениями, структурами-"щипачами".

Запуск рынка земли пойдет на пользу, но эффект будет не сразу - на второй-третий год. Сначала будет определенная дестабилизация,турбулентность. Будут конфликты интересов между арендаторами и собственниками земли, попытки разорвать договора", - говорит Александр Савченко.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают три вице-премьера и 16 министров.