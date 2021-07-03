Правительство США "накажет" Беларусь из-за закрытия границы с Украиной

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Правительство США в дальнейшем будет привлекать Беларусь к ответственности за свои незаконные действия. В частности речь идет о закрытии границы с Украиной.

Об этом пишет Reuters. Высокопоставленный чиновник заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать белорусский народ и привлекать к ответственности режим Александра Лукашенко.

"Похоже, режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа", - сказал чиновник.

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В пятницу, 2 июля, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной.