Правительство собирается восстанавливать доверие к Украине

Гончарук рассказал, что будет делать правительство для возвращения репутации. Фото: censor.net.ua

Одной из целей нового правительства является восстановление доверия к Украине.

Власти собираются восстановить репутацию государства на международной арене и разрушить информационные барьеры внутри Украины, рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью для издания The Report Company в сотрудничестве с Newsweek.

"Мы должны понимать, что главный ресурс 21 века - это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, вы заслуживаете доверия и можете иметь доступ ко всем ресурсам, которые пожелаете. Это то, что отличает так называемые развитые страны от Украины - у них есть более надежные ресурсы. Причина, по которой мы отличаемся, очень проста: никто не доверяет Украине ", - отметил премьер.

Также премьер-министр считает, что Украине не помешало бы разрушать информационные барьеры.

"Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией. Это создает прекрасные возможности для развития нашей экономики. Открытая информация дает инвесторам возможность планировать свою деятельность и проекты на будущее, и это то, что очень расширяет возможности людей. Я думаю, что Украина может быть ведущей страной в этом процессе по расширению прав и возможностей ", - добавил Гончарук.

По словам Гончарука, правительство будет инвестировать в человеческий капитал, так как нужная информация касается технологий и знаний. Для этого необходимо охватить интернетом всю территорию страны. Это позволит ликвидировать разрыв между городскими и сельскими районами.

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