"Язык не повернется" - Разумков об увеличении зарплат нардепам и топ-чиновникам

Спикер вспомнил о зарплатах учителей, врачей и воспитателей. Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в нынешних социально-экономических условиях не надо еще увеличивать зарплату нардепам и чиновникам.

Об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область, пишет УНИАН

"Если говорим о заработных платах, эти народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, они понимали, на что они идут.

Кому-то может это нравиться, кому-то не нравиться, кому-то мало, кому-то много, однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму", - сказал Разумков.

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По сравнению с прошлым годом зарплата нардепов выросла на 3 тыс. грн - в связи с увеличением прожиточного минимума, напомнил спикер.

"Я не буду говорить за весь депутатский корпус, я от себя скажу: думаю, что всем хотелось бы получать больше.

Однако, если будем сравнивать, сколько получают наши граждане - сколько получает учитель, врач, воспитатель в детском саду, у меня лично язык не провернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народному депутату или чиновнику.

Покажем эффективность - надо будет приходить к людям и говорить, что есть вот такой показатель нашей работы, давайте, возможно, пересматривать наши зарплаты", - резюмировал председатель Верховной Рады.

В прошлом году народные депутаты получали в среднем 43 тыс. грн. Самую высокую среднюю зарплату из членов правительства получал министр внутренних дел Арсен Аваков - 100 041 грн.