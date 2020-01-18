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суббота, 18 января 2020 17:41

Кабмин опубликовал зарплаты министров за 2019 год

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Кабмин опубликовал зарплаты министров за 2019 год
Назвали зарплаты министров в 2019 году. Фото: Prm

Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров в 2019 году.

Так в 2019 году наивысшую среднюю зарплату из членов правительства получал министр внутренних дел Арсен Аваков - 100 041 грн. Авакову в декабре начислено 186 541 грн, в том числе надбавки - 49 225 грн, премии - 137 317 грн. В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составила - 33930 грн, 82072 грн и 97623 грн соответственно. Такие данные обнародовали на сайте Кабинета министров.

Средняя заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука в 2019 году составила 60 479 грн. В декабре он получил 76 190 грн, в том числе надбавки составляли 40 000 грн, а премия - 36 190 грн. В сентябре зарплата Гончарука была 61 916 грн, а в октябре и ноябре - 60 087 и 43 724 соответственно.

Средняя зарплата вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в прошлом году составляла 58 652 грн. Выплаты в декабре составили 86 774, в том числе надбавка - 58 655 грн, премия - 28 119 грн. В сентябре Кулебе было начислено 48 523 грн, в октябре - 56 263 грн, в ноябре - 43047 грн.

Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сентябре получил 52 629 грн, в октябре 51 000 грн, а в ноябре - 34 141 грн. В декабре его зарплата составляла 84 887 грн, из которых 35 506 надбавка и 49 381 премия. Таким образом, средняя заработная плата в 2019 году у Федорова – 55 664 грн.

Средняя зарплата министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета составила 32 386 грн. В декабре он получил 17 544 грн, в сентябре и октябре по 48 000 грн, в ноябре - 16 000 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в декабре получил 222 592 грн, где надбавка - 73 337 грн, а премия - 149 255 грн. В сентябре ему начислено зарплаты 15 134 грн, в октябре 18 180 грн и ноябре - 79 883 грн. Таким образом, средняя заработная плата за прошлый год - 83 947 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получил в сентябре 18 549 грн, в октябре - 33 540, а в ноябре - 31 102. В декабре его зарплата составляла 162 003 грн, в том числе надбавка - 39 105 грн, а премия - 122 898. Средняя заработная плата министра в 2019 году составила 61 299 грн.

У министра иностранных дел Вадима Пристайко средняя зарплата в прошлом году составила 62 069 грн. В декабре ему начислено 233 893 грн (с надбавкой 48 279 грн, премией 73766 грн, и материальной помощью 111 848 грн). В то же время в сентябре, октябре и ноябре его зарплата была 27 505 грн, 30 532 грн и 68 194 грн соответственно.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре прошлого года получила 138 412 грн, в том числе надбавки - 42 412 грн и премии 96 000 грн. В сентябре ее заработная плата составляла 38 288 грн, в октябре - 37 981 грн, в ноябре - 39 103 грн. Таким образом, средняя плата за 2019 составила 63 446 грн.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой средняя зарплата за прошлый год составила 41 940 грн. За три месяца осени чиновник получила: 15 896 грн в сентябре, 22 036 в октябре и 34 841 грн в ноябре. За декабрь министру начислили 94 988 грн, в том числе надбавки 34 269 грн и премии 60 719 грн.

В последний месяц года министр развития общин и территорий Алена Бабак получила 212 600 грн (надбавки 37 600, премии 175 000). А в сентябре, октябре и ноябре – 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн соответственно. Так, ее средняя заработная плата в 2019 году - 84 318 грн.

Средняя заработная плата в 2019 году у министра социальной политики Юлии Соколовской - 65 317 грн. Ее выплаты в сентябре составили - 24 395 грн, в октябре - 58 259 грн, в ноябре - 56 620 грн. В декабре зарплата министра была 216 783 грн, в том числе надбавка - 39 432 грн, премия - 82 563 грн, а материальная помощь - 94 788 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова в сентябре получила 36 384 грн, в октябре - 61 890 грн, в ноябре - 60 637 грн. В декабре ей начислили 89387 грн, из которых 36 387 грн - надбавка и 53 000 грн - премия. В целом средняя заработная плата министра в прошлом году составила 62 075 грн.

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Средняя зарплата министра инфраструктуры Владислава Криклия составила 44 527 грн., в частности, выплаты в декабре составили 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премия 8 000 грн). В сентябре, октябре и ноябре – 55 390 грн, 40 439 грн и 38 239 грн соответственно.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в декабре получил 112 905 грн, в том числе надбавки - 32 905, а премии - 80 000 грн. В сентябре начислено зарплаты 9142 грн, в октябре и ноябре - по 16 000 грн. Средняя зарплата министра в 2019 году - 38 512 грн.

У министра обороны Андрея Загороднюка средняя заработная плата в прошлом году - 41 982 грн. В сентябре он получил 24 228 грн, в октябре 23377 грн, а в ноябре - 23 132 грн. В декабре его зарплата была 97 191 грн (надбавка 23 134 и премия 74 057 грн).

Министр юстиции Денис Малюська в декабре прошлого года получил 226 361 грн, в том числе надбавки - 35 961 грн и премии 190 400 грн. В сентябре, октябре и ноябре – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн соответственно. Его средняя заработная плата в 2019 году составила 75 734 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда имела среднюю зарплату в прошлом году 46 688 грн. В декабре ее выплаты составили 158 772 грн, в том числе надбавка 37 280 грн, премия - 80 000 грн, материальная помощь 41 492 грн. В сентябре чиновник получила 22 894 грн, в октябре 23 453 грн, а в ноябре 23 124 грн.

Президент Владимир Зеленский объяснил позицию по зарплатам министров в Украине. По его слава, с работниками Кабмина, которые не удовлетворены своими зарплатами, придется прощаться.

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