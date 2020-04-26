Правительство разрешило назначить председателя Государственной налоговой службы без конкурса

Главу Государственной налоговой службы назначат без конкурса. Фото: Укринформ

Кабинет министров Украины разрешил назначить на должность главы Государственной налоговой службы без конкурса.

Правительство согласилось с предложением министра финансов и позволило назначить главу налоговой службы путем заключения контракта о прохождении госслужбы, говорится в соответствующем распоряжении правительства.

"Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко о необходимости назначения на вакантную должность председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в тексте распоряжения.

Первый заместитель министра финансов был уполномочен провести собеседование с кандидатами.

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Напомним, в пятницу Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главу Таможенной службы Максима Нефедова.