Правительство рассматривает введение локдауна на новогодние праздники

Правительство рассматривает введение локдауну на новогодние праздники.Фото:pexels

Кабинет министров Украины рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники. Правительство готовится ко всем сценариям реагирования на ситуацию с коронавирусом в стране.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль заметил, что в начале декабря оценят результативность карантина выходного дня.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая введение карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне, действует карантин выходного дня и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением", - заявил премьер.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко озвучил идею о новогоднем локдауне в Украине.