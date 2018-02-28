Правительство переименовало птицефабрики друга Порошенко для распределения 2 млрд грн - СМИ

Кабинет министров переименовал птицефабрики олигарха Юрия Косюка в агроперерабатывающие для распределения 2 млрд грн дотаций.

Об этом пишут "Наші гроші"

Автор: УНІАН Петр Порошенко и Юрий Косюк

Правительство планирует утвердить распределение средств на поддержку животноводства в 2018 году на общую сумму 4 млрд грн. Соответствующий проект распоряжения внесли в повестку дня заседания 28 февраля.

На частичную компенсацию стоимости строек или ремонта животноводческих ферм и комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции заложили 1,10 млрд грн. Эти деньги пойдут также на компенсацию расходов, которые были профинансированы за счет банковских кредитов. А на возмещение затрат на строительство этих ферм и комплексов распределят 1,20 млрд грн.

Еще 500 млн грн выделят в форме специальной бюджетной дотации на содержание коров, а 700 млн грн обещано частным домохозяйствам на выращивание молодняка крупного рогатого скота.

Также в проекте распоряжения указано, что 300 млн грн пойдут на частичное возмещение стоимости закупленных племенных животных, и предусмотрено выделение 200 млн грн на частичную компенсацию процентов по банковским кредитам, которые были взяты для развития овцеводства, козоводства, пчеловодства, звероводства, кролиководства и аквакультуры.

В пояснительной записке Минагрополитики указало, что помощь по возмещению частичных затрат на строительство ферм и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции позволит ввести новых объектов общей стоимостью 4 млрд грн. При этом, министерство не пояснило, что имеется в под термином "предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции".

Автор: nashigroshi.org

В предыдущем варианте правительственного распоряжения речь шла о предприятиях по выращиванию птицы.

Автор: nashigroshi.org

В прошлом году именно производители птицы получили 50% выделенных дотаций, или 2 млрд грн.

Самая поддержки тогда было направлено компании "Миронівський хлібопродукт" экс-первого заместителя администрации президента Юрия Косюка - 1,4 млрд грн.

Сейчас компания объявила о планах построить птицефабрику в Черкасской области.

В общем, в текущем году на поддержку агросектора правительство пообещало выделить 6,3 млрд грн. Дотациями предусмотрено компенсировать 25% капитальных затрат на строительство птицефабрик и ферм, а также покрыть 25% тела их кредитов.

Юрий Косюк является спонсором проекта "AgroHub", который развивает Юлия Порошенко, невестка президента, напоминают "Наші гроші".

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Юрий Косюк входит в десятку самых богатых украинцев. В прошлом году журнал "Новое время" оценил его состояние в $693 млн.