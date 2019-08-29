"Правительство ок. Кроме черта, конечно" – сети не оценили переназначения Авакова

 
Ексклюзивы
1/5
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как Киев чествовал память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как Киев чествовал память павших
1 Просмотров: 1125
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 450
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 351
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1224
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4752
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 19494
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2538
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1791
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 3087
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 918
Фото
Все фото
3
1
3
3
5
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Семга и бутерброды с икрой. Чем кормят нардепов и как изменилось меню в Раде
Зеленский внес законопроект об импичменте
Зеленский внес законопроект об импичменте
Новоизбранным депутатам раздали наборы &quot;молодого бойца&quot;
Новоизбранным депутатам раздали наборы "молодого бойца"
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Под Радой выстроилась 10-метровая очередь журналистов
Под Радой выстроилась 10-метровая очередь журналистов
Видео
Все видео
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Кум Путина заговорил на украинском языке в Раде
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
Первое заседание Рады началось с опоздания - онлайн
В первый день работы в Раду вызвали полицию
В первый день работы в Раду вызвали полицию
Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении
Луценко в прямом эфире подписал заявление об увольнении
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 19494
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6318
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2502
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2673
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 198
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
пятница, 30 августа 2019 07:00

"Правительство ок. Кроме черта, конечно" – сети не оценили переназначения Авакова
10

  Комментировать

Автор: МВД
 

Вслед за новой Верховной Радой Украина получила новый Кабинет министров. Из старого состава правительства туда попали министр финансов Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков.

Маркарову характеризуют как специалиста высокого профиля. Вместе с тем повторное назначение Авакова вызвало бурю критики среди украинцев.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с мнениями отдельных людей о назначении нового правительства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый премьер дал первое обещание

Сегодня народные депутаты нового созыва Верховной Рады назначили новый состав правительства. Его голосовали пакетом. Часть депутатов "Слуги народа" были против назначения Арсена Авакова в Кабмин. По словам председателя фракции Давида Арахамии, Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Правительство ок. Кроме черта, конечно" – сети не оценили переназначения Авакова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 47821
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20621
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 19494
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
 2 Просмотров: 16321
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
5
 Просмотров: 13528
Политика
Самолет с украинскими военнопленными должен был прилететь в Киев в 5 утра - росСМИ
Самолет с украинскими военнопленными должен был прилететь в Киев в 5 утра - росСМИ Просмотров: 1197
Зеленский внес 66 неотложных законопроектов: депутаты поддержали
Зеленский внес 66 неотложных законопроектов: депутаты поддержали Просмотров: 4176
Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным
Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным Просмотров: 1188
Рада утвердила календарный план осенней сессии
Рада утвердила календарный план осенней сессии Просмотров: 261
Кабмин собирается на свое первое заседание
Кабмин собирается на свое первое заседание Просмотров: 513
Больше всего комментируют
7
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
3
"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке
Голосов: 10567
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua