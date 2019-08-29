"Правительство ок. Кроме черта, конечно" – сети не оценили переназначения Авакова

Автор: МВД

Вслед за новой Верховной Радой Украина получила новый Кабинет министров. Из старого состава правительства туда попали министр финансов Оксана Маркарова и глава МВД Арсен Аваков.

Маркарову характеризуют как специалиста высокого профиля. Вместе с тем повторное назначение Авакова вызвало бурю критики среди украинцев.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с мнениями отдельных людей о назначении нового правительства.

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Сегодня народные депутаты нового созыва Верховной Рады назначили новый состав правительства. Его голосовали пакетом. Часть депутатов "Слуги народа" были против назначения Арсена Авакова в Кабмин. По словам председателя фракции Давида Арахамии, Аваков останется в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.