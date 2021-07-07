Правительство одобрило санкции против Беларуси

На заседании правительства подробностей не озвучили. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси.

В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, пишет "РБК-Украина".

На заседании правительства не озвучили подробностей. В материалах на сайте Кабмина санкционного списка нет.

Издание сообщает, что Украина намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в 2020 году.

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Санкции готовят из-за нарушения прав человека в Беларуси, репрессий и насильственного подавление мирных протестов, пыток, незаконных задержаний, в частности, граждан Украины.

Санкции против Беларуси соответствуют требованиям защиты национальных интересов Украины, согласно постановлению.

Европейский Союз планирует усилить санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко. В мае Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В Беларуси, где действует диктаторский режим Лукашенко, убили не менее 15 протестующих. По политическим мотивам в тюрьмах минимум 449 заключенных. Через систему репрессий прошли более 40 тыс.