Украина прекращает авиасообщение с Беларусью: как украинцам вернуться домой

26 мая с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Устанавливается запрет на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Беларуси.
При наличии купленного или забронированного билета на период после 00:00 26 мая осуществления прямого перелета будет невозможно, сообщает пресс-служба Украэроруха.
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Введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за три часа до начала регистрации.
Полный перечень чрезвычайных обстоятельств, при которых компенсация не предусмотрена, определены в соответствии с правилами страны эксплуатанта.
Как вернуться из Беларуси в Украину
В Украэрорухе сообщили, что власти ищут пути для оперативного возвращения граждан Украины из Беларуси.
"Для участия в возвращении в страну гражданин должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. В случае возникновения сложностей рекомендуется оставить заявление в контакт-центре МИД", - говорится в сообщении.
Запланированные рейсы между Украиной и Беларусью
"Мотор Сич":
Запорожье - Минск, четыре рейса в неделю.
"Белавиа":
Минск - Киев, 35 рейсов в неделю;
Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю;
Минск - Харьков, пять рейсов в неделю;
Минск - Львов, семь рейсов в неделю.
В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.
После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.
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