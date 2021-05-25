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вторник, 25 мая 2021 13:09

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью: как украинцам вернуться домой

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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью: как украинцам вернуться домой
Завтра отменяются все авиарейсы между Украиной и Беларусью. Фото: pixabay.com

26 мая с 00:00 Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Устанавливается запрет на осуществление любых видов полетов между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Беларуси.

При наличии купленного или забронированного билета на период после 00:00 26 мая осуществления прямого перелета будет невозможно, сообщает пресс-служба Украэроруха.

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Введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за три часа до начала регистрации.

Полный перечень чрезвычайных обстоятельств, при которых компенсация не предусмотрена, определены в соответствии с правилами страны эксплуатанта.

Как вернуться из Беларуси в Украину

В Украэрорухе сообщили, что власти ищут пути для оперативного возвращения граждан Украины из Беларуси.

"Для участия в возвращении в страну гражданин должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. В случае возникновения сложностей рекомендуется оставить заявление в контакт-центре МИД", - говорится в сообщении.

Запланированные рейсы между Украиной и Беларусью

"Мотор Сич":

Запорожье - Минск, четыре рейса в неделю.

"Белавиа":

Минск - Киев, 35 рейсов в неделю;

Минск - Одесса, 14 рейсов в неделю;

Минск - Харьков, пять рейсов в неделю;

Минск - Львов, семь рейсов в неделю.

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель.

После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.

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