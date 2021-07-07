Евросоюз собирается усилить санкции против режима Лукашенко

Против Лукашенко ужесточат санкции. Фото: Белсат

Евросоюз планирует усилить санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Желание появилось после того, как оппозиционер Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает пресс-служба ЕС по внешним связям.

В ЕС требуют "немедленного и безоговорочного" освобождения Бабарико, а также всех политзаключенных.

"Со своей стороны, Евросоюз приложит усилия по привлечению к ответственности виновных в жестоких репрессиях", - говорится в заявлении.

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Виктор Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, однако его не допустили к участию в выборах. 6 июля он был приговорен к 14 годам лишения свободы.