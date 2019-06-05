Правительство не разбежится - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что правительство будет работать в полном составе.

Правительство под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана дальше будет работать в полном составе.

Об этом премьер заявил на заседании Кабмина в среду.

"На прошлой неделе парламент рассмотрел мое заявление об отставке. Отклонил ее. Это означает одно - я продолжаю работать как премьер-министр в полном составе правительства", - сказал он.

При этом Гройсман добавил: "Я за кресло не держусь. Верю в успех Украины совместно с коллегами".

"Готов к дальнейшей ответственности за состояние дел в пределах своей компетенции", - заявил премьер.

Гройсман назвал главной задачей "обеспечение стабильности" и сказал о "эффективном взаимодействии между ветвями власти".

"Будет много желающих создать кризисы, говорить об угрозах дефолтов и, возможно, даже провоцировать их. Подчеркиваю - дефолт это не мой сценарий", - добавил Гройсман.

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30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Отставку не поддержали "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Батьківщина", группы "Воля народу" и "Відродження".