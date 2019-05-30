Рада не отправила Гройсмана в отставку

Владимир Гройсман заявлял, что идет на парламентские выборы. Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

"За" соответствующий проект постановления проголосовали 97 депутатов.

Отставку не поддержали "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Батьківщина", группы "Воля народу" и "Відродження".

"За" в большинстве голосовали "Опоблок", Радикальна партія Олега Ляшко, меньшая половина "Самопоміч".

Гройсман передал заявление на увольнение в парламент 22 мая.

14 апреля прошло три года правительства под его руководством. 2016-го Верховная Рада назначила Гройсмана премьер-министром. В правительство вошли шесть вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Министерства здравоохранения тогда не назначили. С июля 2016-му его обязанности исполняет Ульяна Супрун.

За три года правительство ни разу не отчитывалось о своей работе в парламенте.

Гройсман шел четвертым в списке "Блок Петра Порошенка" на внеочередных парламентских выборах 2014-го. До этого шесть месяцев был вице-премьером в первом правительстве Арсения Яценюка. Ранее, с 2005-го - мэр Винницы.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что к моменту проведения выборов он вместе с командой президента Владимира Зеленского может сделать важные шаги в политике.