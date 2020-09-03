Правительство не давало денег на музыкальное попурри на Софийской площади. Банковая молчит

Празднование Дня Независимости Украины в 2020 году в столице стоило не менее 1,6 млн грн.

При этом в правительстве и местной власти говорят, что не платили за попурри с популярными артистами, пишет "Українська правда".

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что на торжественные мероприятия на столичной Софийской площади и церемонию возложения цветов рядом, на Михайловской площади, предусмотрели 1,4 млн грн.

В частности, торжества на Софийской площади стоили 881 205 грн. Там при участии президента поднимали флаг, исполняли гимн, а затем Зеленский произносил речь и вручал государственные награды.

Мероприятия на Михайловской площади были профинансированы на 528 627 грн. Там при участии президента и его жены состоялось возложение цветов к Стене памяти погибших за Украину. Кроме того, Зеленский также произнес там короткую речь.

Минкультуры и информполитики сообщило, не привлекалось к подготовке концертной программы, а именно музыкального попурри. Финансирование на это министерство также не выделяло.

Из городского бюджета на торжества направили 191,8 тыс. грн. Таким образом, в целом торжественные мероприятия обошлись местному и государственному бюджету в более 1,6 млн грн.

Журналисты обращалась в Офис президента с вопросами о том, кто и на какую сумму оплатил музыкальную программу, на каком основании были использованы музыкальные произведения без указания их авторов, кто занимался организацией программы и тому подобное.

В предусмотренный законом 5-дневный срок у президента не предоставили никакой информации по существу и только ответили, что продлевают срок рассмотрения запроса еще на 20 дней.

В прошлом году правительство заплатило за празднование 259,6 тыс., столица - 290 тыс.

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Во время исполнения музыкального попурри песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океана Ельзи" - хор и Верка Сердючка. Представитель "Океана Эльзи" Виктория Хоменко говорит, что по поводу использования песни группы к ней не обращались.