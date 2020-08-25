"Это обычное дело юротдела" - Хлывнюк отреагировал на свою песню на параде Зеленского

Артист призвал обращать внимание на вещи гораздо более важные. Фото: Anastasiia Gornostai (zefir. ua)

Украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отреагировал на исполнение своей песни "Вахтерам" в праздничном попурри ко Дню Независимости.

Заявление музыканта появилась на его странице в Facebook.

"Не раздувайте, пожалуйста, темы авторского права. Банально, это обычное дело юротдела. Друзья, очевидно, сегодня есть более важные темы, чем обсуждение праздничных концертов и разрешений на использование песен", - отметил Хлывнюк.

Свою позицию он высказал, поделившись фото со страницы Free Dr Kuzmenko - инициативной группы по защите и освобождению обвиняемой по делу Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

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"Бумбокс", "Океан Эльзы" и "Тартак" не давали разрешения на использование своих песен на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости.