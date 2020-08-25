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вторник, 25 августа 2020 10:58

Известные группы отреагировали на исполнение своих песен во время концерта ко Дню Независимости

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Известные группы отреагировали на исполнение своих песен во время концерта ко Дню Независимости
Песни известных групп выполнили во время праздничного концерта без разрешения исполнителей. Фото: pixabay.com

"Бумбокс", "Океан Эльзы" и "Тартак" не давали разрешения на использование своих песен на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости.

Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов говорит, что никто не обращался к нему по поводу исполнения песни группы на концерте. Судиться из-за этого Согомонов не планирует, пишет Hromadske.

"Как объяснить, что "Вахтерам"- самая известная песня группы, но точно не самая главная, тем более для такого праздника? Как объяснить, что государство должно служить примером, а не пугалом? Как объяснить, что уважение к музыканту/поэту/артисту - это не награды, а понимание того, что ему обидно стоять в одном ряду с некоторыми "коллегами"? Такт и уважение или есть, или их надо вбивать палкой", - сказал Согомонов.

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Представительница "Океана Эльзы" Виктория Хоменко говорит, что по поводу использования песни "Океана Эльзы" к ней не обращались. Лидер группы "Тартак" Александр Положинский также заявил, что песню группы взяли для концерта, не спросив его.

Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня Независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океана Эльзы" - хор и Верка Сердючка.

Песни группы "Тартак" "Понад хмарами" и "Ні, я не ту кохав" выполнили Нина Матвиенко и Потап с Павлом Зибровым соответственно.

Официальные торжества начались на Михайловской площади в Киеве церемонией чествования памяти павших защитников Украины. После выступления президента состоялся концерт, где украинские исполнители пели песни друг друга, бывшие хитами за 29 лет независимости. Часть песен исполняли на русском.

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