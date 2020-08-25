Известные группы отреагировали на исполнение своих песен во время концерта ко Дню Независимости

"Бумбокс", "Океан Эльзы" и "Тартак" не давали разрешения на использование своих песен на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости.
Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов говорит, что никто не обращался к нему по поводу исполнения песни группы на концерте. Судиться из-за этого Согомонов не планирует, пишет Hromadske.
"Как объяснить, что "Вахтерам"- самая известная песня группы, но точно не самая главная, тем более для такого праздника? Как объяснить, что государство должно служить примером, а не пугалом? Как объяснить, что уважение к музыканту/поэту/артисту - это не награды, а понимание того, что ему обидно стоять в одном ряду с некоторыми "коллегами"? Такт и уважение или есть, или их надо вбивать палкой", - сказал Согомонов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Попсовый шабаш" - Сенцов разнес официальный концерт ко Дню Независимости
Представительница "Океана Эльзы" Виктория Хоменко говорит, что по поводу использования песни "Океана Эльзы" к ней не обращались. Лидер группы "Тартак" Александр Положинский также заявил, что песню группы взяли для концерта, не спросив его.
Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня Независимости. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океана Эльзы" - хор и Верка Сердючка.
Песни группы "Тартак" "Понад хмарами" и "Ні, я не ту кохав" выполнили Нина Матвиенко и Потап с Павлом Зибровым соответственно.
Официальные торжества начались на Михайловской площади в Киеве церемонией чествования памяти павших защитников Украины. После выступления президента состоялся концерт, где украинские исполнители пели песни друг друга, бывшие хитами за 29 лет независимости. Часть песен исполняли на русском.
Комментарии