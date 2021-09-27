Правительство назначило новое правление Нафтогаза - теперь оно ручное

Правительство взяло на себя полномочия наблюдательного совета компании. Фото: @NaftogazGroup

Кабинет министров назначил новое правление "Нафтогаз України".

Перед этим правительство взяло на себя полномочия наблюдательного совета компании, сообщает "РБК-Україна".

Правительство прекратило полномочия членов правления НАК Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Кабмин избрал членами правления Маврикия Калугина, советника председателя правления по вопросам добычи газа; Владислава Воловика, советника председателя правления; Елену Бойченко, директора по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз"; Романа Чумака, голову казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента.

По информации издания, правительство уволило трех членов наблюдательного совета НАК от государства, таким образом получив право выполнять функции наблюдательного совета.

После этого внесло изменения в правление, уволив двух членов, которые там оставались, и назначив четырех.

Издание ZN.UA пишет: "Смена руководителя НАКа подавалась под соусом ухудшения финансовых показателей. Но реальной причиной было желание Офиса президента отнять у Нафтогаза зарезервированные 50 миллиардов гривен, перенаправив их на "Большую стройку". Дальнейшее и еще большее ухудшение финансового состояния компании было неизбежным следствием ручного вмешательства Офиса президента в работу НАК".

Запасы газа могут быть недостаточными для прохождения отопительного сезона, сообщает издание.

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Несмотря на рекордное подорожание газа в Европе, его цена для населения Украины не изменится. Годовой тариф будет действовать до 1 мая следующего года, заявлял премьер-министр Денис Шмигаль.