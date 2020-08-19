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среда, 19 августа 2020 15:37

Правительство начало подготовку к выборам

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Правительство начало подготовку к выборам
Правительство поручило Минздраву разработать правила для проведения безопасных выборов. Фото: ЦИК в Facebook

Подготовку к безопасному проведению местных выборов в октябре начинает Кабмин.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минздраву отработать этот вопрос и разработать рекомендации относительно безопасности во время выборов, об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, планируется принять постановление об урегулировании механизма финансирования территориальных избирательных комиссий, для того чтобы эффективно использовать направленые на выборы средства.

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"Правительство начинает подготовку, чтобы провести безопасно местные выборы в октябре. У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Минздрав отработать этот вопрос, разработать рекомендации относительно безопасного прохождения избирательного процесса. Времени осталось немного, поэтому прошу этот вопрос не откладывать: разработать соответствующие протоколы, процедуры, рекомендации, передать их ЦИК и на места в окружные избирательные комиссии", - сказал Шмыгаль.

Также правительство поднимет вопрос о выделении субвенций местным властям на подготовку к выборам - списки, приглашения.

Центральная избирательная комиссия назначила очередные местные выборы в Украине на воскресенье, 25 октября 2020 года. Это решение приняли во время заседания в субботу, 8 августа. ЦИК определила территориальные общины Луганской и Донецкой областей, на территории которых невозможно проведение местных выборов этой осенью.

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Дата
19
августа

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