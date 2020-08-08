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суббота, 08 августа 2020 23:54

ЦИК назначила местные выборы без оккупированных тереторий Донбасса

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ЦИК назначила местные выборы без оккупированных тереторий Донбасса
Очередные местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября 2020 года. Фото: Reuters

Центральная избирательная комиссия назначила очередные местные выборы в Украине на воскресенье, 25 октября 2020 года.

Данное решение приняли во время заседания в субботу, 8 августа.

ЦИК определила территориальные общины Луганской и Донецкой областей, на территории которых невозможно проведение местных выборов этой осенью.

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Относительно местных выборов в Украине 25 октября 2020 комиссия приняла следующие решения:

- назначили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.
- определили перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.
- ЦИК обратилась в профильный парламентский комитет и Министерства развития общин и территорий при назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года.
- утвердили Календарный план местных выборов.
- комиссия согласовала порядок открытия банками текущего счета избирательного фонда кандидата в народные депутаты Украины.
- внесли изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков.

Стоит отметить, что ЦИК обратилась в Кабинет Министров Украины по обеспечению обычных избирательных участков необходимыми помещениями.

Партия "Батькивщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы. Лозунг кампании партии на местных выборах: "Единая надежная команда".

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