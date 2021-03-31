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Правительство анонсирует большую приватизацию

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Правительство анонсирует большую приватизацию
Аукционы будут честные и открытые, обещают в правительстве. Фото: pixabay.com

В этом году состоится большая приватизация. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"257 парламентариев поддержали наш законопроект, который позволяет разблокировать прозрачные аукционы для большой приватизации. И это уже будет в этом году.

Планируем привлечь в бюджет до 12 миллиардов гривен от продажи государственного имущества.

Но здесь главное то, что запуск большой приватизации - это большой антикоррупционный инструмент и мощный стимул для увеличения инвестиций ", - заявил глава правительства.

Шмыгаль пообещал "честные и открытые аукционы".

"Приглашаем инвесторов из-за рубежа, внутренних инвесторов", - заявил премьер.

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Шмыгаль сказал, что уменьшение роли государства в экономике является предвыборным обещанием президента Владимира Зеленского.

"А также необходимый шаг успешного развития нашей страны", - сказал он.

Премьер также вспомнил о принятом вчера парламентом законопроект о запрете приватизации стратегических предприятий.

"Такие важные компании, как "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Укргідроенерго" и многие другие естественных монополий останутся в собственности государства. Также это будут объекты культуры, спорта, лесного хозяйства и частично оборонного сектора", - заявил Шмыгаль.

Международный валютный фонд заморозил финансовую помощь Украине на $5 млрд, ожидая дальнейших действий по делу бывших владельцев Приватбанка, написало британское издание Financial Times.

В государственном бюджете на 2021 доходы запланированы в размере 1,092 трлн грн, расходы - 1,347 трлн грн. Дефицит - 246,6 млрд грн.

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