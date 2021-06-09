Правительство анонсировало санкции против агентов Кремля

Кто войдет в список санкций не называют. Фото: @KabminUA

Кабинет министров предлагает ввести санкции против шести физических и 10 юридических лиц за оправдание вооруженной агрессии России.

Правительство в течение трех дней внесет это на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, сообщило в среду Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кто войдет в список санкций - не называют.

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Санкции применят за распространение информационного контента, направленного на оправдание вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины, а также за популяризацию и пропаганду органов оккупационных администраций.

Речь идет о блокировании имущества на территории Украины, запрете на транзит ресурсов, полетах и перевозках, а также запрете на вывод капиталов.

"Санкции предлагается применить на три года к шести физическим и 10 юридическим лицам, зарегистрированным в восьми странах", - сообщило Министерство.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО. 19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.